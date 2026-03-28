В ЦСКА рассказали о большой потере

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов в интервью «Чемпионату» заявил, что считает уход защитника Игоря Дивеева в петербургский «Зенит» большой потерей для клуба.

«Дивеев — лучший центральный защитник России. Это факт. С уходом такого футболиста команда теряет лидера в раздевалке и на поле», — заявил Глебов.

21 марта ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское «Динамо» с результатом 3:1. До этого армейский клуб потерпел четыре поражения в национальном первенстве, включая проигрыш «Краснодару» в декабре, а также уступил «быкам» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу в Пути регионов.

Армейский клуб занимает пятую строчку турнирной таблицы национального первенства, набрав 39 очков. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, ЦСКА 4 апреля сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее Матвей Сафонов рассказал, о чем общается с Сергеем Галицким.