ВС Сирии отразили удар БПЛА по военной базе Эт-Танф на юге страны

Вооруженные силы Сирии успешно отразили атаку беспилотников на свою военную базу Эт-Танф, расположенную на юге страны. Информацию об этом предоставил оперативный штаб сирийской армии агентству SANA.

В сообщении говорится, что беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирака, «были нацелены на базу Сирийской арабской армии в Эт-Танфе».

В феврале текущего года сирийские войска полностью взяли под свой контроль данную военную базу после вывода оттуда американского военного контингента.

В конце марта командование сирийской армии сообщило о ракетном ударе по военной базе в Хасеке, находящейся вблизи Румейлана, который был произведен с территории соседнего Ирака. По данным сирийских военных, пять ракет были выпущены из населенного пункта, находящегося примерно в 20 километрах от сирийско-иракской границы. Ответственность за атаку на нефтяное месторождение взяли на себя иракские военизированные шиитские формирования.

Ранее Иран атаковал военную базу США в Саудовской Аравии.