Украина опровергла заявление КСИР об ударе по складу с противодронными системами в ОАЭ

Тихий отверг данные об уничтожении КСИР склада с противодронными системами в ОАЭ

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг информацию о том, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразили склад с украинскими противодронными системами в Дубае. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян», — заявил Тихий.

До этого представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские войска уничтожили склад с украинскими противодронными системами в Дубае.

Представитель центрального штаба иранских войск добавил, что судьба граждан Украины пока неизвестна. Как он сказал, украинцы прибыли в ОАЭ для оказания помощи военным ВС США.

Помимо этого, Зольфагари сообщил, что КСИР нанесли удары по убежищам американских военнослужащих в Дубае. В результате Вооруженные силы США понесли большие потери, утверждает он.

Ранее в России допустили удар Ирана по всей Украине.