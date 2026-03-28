Украина и Катар договорились об обмене опытом в борьбе с ракетами и БПЛА

Киев и Доха подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство Катара.

«Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в оборонном секторе между Министерством обороны Катара и Министерством обороны Украины, которое включает сферы технологического сотрудничества, развитие совместных проектов и инвестиции, а также обмен опытом в области противодействия ракетам и беспилотникам», — говорится в заявлении.

28 марта Зеленский прибыл в Катар. В своем Telegram-канале он заявил, что Киев ценит всех, кто «готов работать» с Украиной для построения «реальной безопасности».

В тот же день украинский лидер также встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и сообщил, что они договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Двумя днями ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Ранее Зеленский заявил, что в переговорах о мире Киев не чувствует себя стороной конфликта.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
