Мама монстров в латексе и перьях. Чем пугала людей Леди Гага

Самой эпатажной певице США Леди Гаге исполнилось 40 лет. Она прославилась как обладательница мощного и многогранного голоса и автор множества хитов, а еще — как исполнительница, с самого начала карьеры поражавшая публику необычными нарядами — туфлями на гигантских платформах, париками, масками на лице, латексом. Причем не только на концертах, но и на красных дорожках.

Она стала знаменитой певицей в 2008 году, когда выпустила дебютный альбом «The Fame». Очень скоро публика обратила внимание на странные наряды певицы, а президент США Барак Обама, встретивший Леди Гагу на благотворительном мероприятии в 2011 году, назвал певицу «немного пугающей» — из-за того, что она пришла на 40-сантиметровой платформе. Что ж, не зря Леди Гагу называют Мамой монстров!

С годами стиль Леди Гаги претерпел изменения: сейчас она выглядит, скорее, гламурно, чем вызывающе. Но публика помнит и любит ее безумные наряды конца 2000-х и начала 2010-х.

«Газета.Ru» — о том, чем пугала, раздражала и удивляла людей Леди Гага в начале карьеры.