Житель Ингушетии получил реальный срок за шутку о бомбе на борту самолета

В Ставропольском крае осудили молодого человека за неуместную шутку о бомбе в сумке, передает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел в августе 2025 года в аэропорту Минеральных Вод перед вылетом рейса в Москву. Бортпроводник попросил одного из пассажиров убрать ручную кладь из прохода у аварийного выхода.

В ответ тот заявил, что в его сумке находится взрывчатка. Экипаж немедленно вызвал на борт полицию и кинолога. Самолет тщательно проверили, но опасных предметов не нашли.

Минераловодский городской суд признал 21-летнего жителя Ингушетии виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Его лишили свободы на два года, по решению суда он будет отбывать срок в колонии-поселении.

Ранее комика Останина приговорили к почти шести годам колонии за шутки про инвалида.

 
