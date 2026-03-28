Пашинян назвал Россию другом и объявил о скором визите

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия является другом республики. Его слова приводит портал Armenia News.

Пашинян посетил ярмарку в одном из районов Еревана и пообщался с местными жителями. Одна из горожанок попросила политика не портить отношения с Россией, поскольку там у нее много родственников.

«О чем вы говорите? Я скоро еду в Россию. Какой враг? Как? Россия — наша дружественная страна», — ответил армянский премьер.

Он добавил, что Армения и РФ сохраняют связи, отмечает РИА Новости. На опубликованных в сети кадрах видно, как Пашинян прикрепил к верхней одежде женщины нагрудный знак с контуром карты «Реальной Армении» без Карабаха.

До этого Пашинян заявил, что власти Армении заверили российских партнеров в том, что Ереван не будет конфликтовать или спорить с Москвой, поскольку ценит имеющиеся отношения.

В феврале 2024 года Армения заморозила свое членство в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Страна также отказалась от финансирования блока. Свое решение Ереван мотивировал тем, что организация должным образом не реагировала на ситуацию в Нагорном Карабахе и была безразлична к защите Армении.

Как пояснял Пашинян, заморозка членства в ОДКБ была необходима, чтобы получить доступ к международным оружейным рынкам. По его словам, в 2022 году сложилась ситуация, когда у Армении были контракты на поставку вооружения на сотни миллионов долларов, но они не реализовывались.

