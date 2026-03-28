Таксист годами насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео

В Великобритании водитель такси годами насиловал беспомощную пассажирку и снимал это на видео, пишет Mirror.

Лэнс Персиваль из графства Суррей работал в службе заказа такси и регулярно возил женщину в специализированные службы поддержки в период с 2020 по 2025 год. В этот период он неоднократно насиловал жертву, зная, что из-за своей уязвимости она не может дать ему отпор. Персивала задержали, когда правоохранители обнаружили в его бумажнике SD-карту с видеозаписями, на которых он насилует девушку, а та просит его остановиться.

При аресте таксист признал, что жертва не могла дать согласия на интимную близость. Он также признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в сексуальных действиях с лицом, страдающим психическим расстройством, четырем пунктам обвинения в изнасиловании, двум пунктам обвинения в сексуальном насилии и двум пунктам обвинения в насильственном проникновении.

10 ноября 2025 года Персиваль был приговорен к 12,5 годам лишения свободы, а также к бессрочному запретительному ордеру. Однако в марте Апелляционный суд ужесточил приговор насильнику, увеличив срок лишения свободы до 16 лет.

