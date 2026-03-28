Жителей подтопленных домов в Дербенте временно поселили в кадетский корпус

МЧС Дагестана: из подтопленных домов в Дербенте эвакуирован 21 человек
В Дербенте спасатели эвакуировали 21 человека из подтопленных жилых домов на Изумрудной, Вишневой, Параллельной и Солнечной улицах и в районе аэропорта. Самостоятельно покинуть жилье они не могли, сообщает ГУ МЧС России по Дагестану в своем канале в МАХ.

Дежурная смена Дербентского поисково-спасательного подразделения оперативно прибыла на место происшествия и эвакуировала людей и необходимое имущество из затопленных домов.

Всех эвакуированных разместили в пункте временного пребывания в здании кадетского корпуса.

Подтопления и разрушения из-за обильных ливней произошли во многих районах Дагестана. В Махачкале ввели режим ЧС, в Хасавюрте обрушились два моста, а девять населенных пунктов в Сулейман-Стальском районе, где живут почти 3,7 тысячи человек, остались без транспортного сообщения. Многие населенные пункты остались без электроснабжения, там проводятся экстренные ремонтные работы.

Ранее жители Махачкалы поделились эмоциями из-за сильного наводнения.

 
