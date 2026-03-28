У Рубио лопнуло терпение. Госсекретарь США публично поссорился с Каей Каллас из-за Украины

Госсекретарь США Марко Рубио (четвертый слева на заднем плане) и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас (слева) во время встречи министров иностранных дел стран G7 в аббатстве Во-де-Серне в Серне-ла-Вилль, Франция, 27 марта 2026 года

На прошедшей под Парижем встрече министров иностранных дел стран G7 госсекретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас обменялись нелестными мнениями по поводу конфликта на Украине. Свидетели разговора отметили, что он велся на повышенных тонах, Рубио был явно раздражен и для сглаживания ситуации в дело пришлось вмешаться нескольким европейским дипломатам. Что так разозлило Рубио и Каллас — в материале «Газеты.Ru».

На встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки», которая состоялась в отреставрированном старинном аббатстве Во-де-Серне в 40 километрах от Парижа, госсекретарь США Марко Рубио повздорил с главой евродипломатии Каей Каллас. Американский портал Axios со ссылкой на свидетелей этой сцены сообщает, что Рубио был «явно раздражен» репликами своей коллеги.

Как пишет издание, спор начала Каллас. Она напомнила Рубио, что год назад на такой же встрече глав МИД G7 он говорил, что «если Россия будет препятствовать усилиям США по прекращению войны, терпение американцев лопнет и они предпримут новые шаги против Кремля».

«Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же лопнет ваше терпение?» — спросила Каллас.

Три дипломата, присутствовавшие при разговоре, сообщили Axios, что Каллас получила от раздраженного Рубио «резкий ответ».

«Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, действуйте. Мы отойдем в сторону», — сказал госсекретарь США, повысив голос.

Он также заявил, что Вашингтон пытается вести переговоры с обеими сторонами конфликта, но помогает только Украине — поставляя ей оружие, разведданные и оказывая другую поддержку.

Источник Axios сообщил, что для сглаживания «жаркой перепалки» потребовалось вмешательство нескольких европейских министров. Они заявили, что по-прежнему просят США вести переговоры между Москвой и Киевом. После чего Рубио и Каллас «ненадолго отошли в сторону, чтобы попытаться разрядить обстановку».

Позже на встрече с журналистами Рубио отрицал наличие какой-либо напряженности или критики между сторонами.

«Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего плохого», — сказал Рубио.

По словам госсекретаря, на таких встречах «часто звучат слова благодарности Америке» за посредническую роль, которую США пытались сыграть в конфликте между Россией и Украиной.

Представитель Каи Каллас отказался от комментариев, а сама она по этому поводу более никак не высказывалась.

В публикации Axios отмечается, что этот эпизод свидетельствует о «взаимном недоверии между США и многими их европейскими союзниками по поводу войны на Украине».

В Европе опасаются, что Трамп бросит НАТО и заключит сделку с Россией, пишет The Times. По словам источников издания, страны ЕС и Великобритания должны подготовиться к одиночной борьбе при «наихудшем сценарии». Кроме того, Трамп может отказаться защищать страны альянса при нападении на их территории.

«Трамп может попробовать заключить с россиянами грандиозную сделку над нашими головами — то, что казалось невозможным пять-шесть лет назад», — заявил один из собеседников издания.

Рубио раскритиковал Зеленского

На той же встрече глав МИД стран G7 госсекретарь США Марко Рубио резко высказался и в адрес президента Украины Владимира Зеленского, прямо обвинив его во лжи. Недовольство американской стороны вызвали слова украинского лидера о том, что Вашингтон принуждает Киев вывести войска из контролируемых районов Донбасса ради получения гарантий безопасности.

«Это ложь. И я видел, что он это сказал. Вызывает сожаление, что он это говорит. Поскольку он знает, что это неправда, и ему такое не говорили», — сказал глава Госдепартамента США.

По словам Рубио, на переговорах до Зеленского «довели очевидную мысль», что гарантии безопасности для Украины могут вступить в силу только после окончания ее вооруженного конфликта с Россией — поскольку в противном случае США окажутся втянутыми в него. На выводе ВСУ из Донбасса настаивает Москва, но не Вашингтон, заявил Рубио, и этот вопрос не связан с гарантиями.

«Это не было привязано к условию «если только он не отдаст территории». Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда», — сказал госсекретарь.

При этом Рубио заметил, что для прекращения конфликта украинской стороне придется принять «определенные решения» и согласиться на уступки.

Ранее в интервью агентству Reuters Зеленский заявлял, что «американцы готовы окончательно утвердить гарантии [безопасности] на высоком уровне, как только Украина будет готова покинуть Донбасс».