В «Росатоме» оценили ситуацию на АЭС «Бушер» после третьего удара

В «Росатоме» заявили об угрозе безопасности на АЭС «Бушер» после третьей атаки

После нового взрыва на площадке АЭС (атомной электростанции) «Бушер» на юго-западе Ирана ситуация продолжает ухудшаться, сообщил ТАСС гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

По его словам, накануне вечером в третий раз была атакована площадка действующего энергоблока №1. Боеприпас снова детонировал около насосной станции, которая обеспечивает в том числе водоснабжение реакторного оборудования.

«Нетрудно догадаться, что это создает непосредственную угрозу ядерной безопасности», — сказал Лихачев.

Впервые удар вблизи энергетического блока АЭС «Бушер» в Иране был нанесен вечером 17 марта, во второй раз станцию атаковали 24 марта. После ударов генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта проявить максимальную сдержанность, чтобы предотвратить риск ядерного инцидента.

Ранее США выдвинули Ирану план из 15 пунктов.