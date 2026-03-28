СМИ: израильский дрон уничтожил автомобиль с журналистами

Al-Manar: трое журналистов погибли при атаке израильского БПЛА на юге Ливана

Трое журналистов погибли в результате атаки израильского беспилотника на юге Ливана. Об этом сообщает телеканал Al-Manar.

«Корреспондент телеканала «Аль-Манар» на юге Ливана Али Шаэйб принял мученическую смерть в результате налета израильского врага на автомобиль журналиста в районе Джеззин вместе с корреспондентом телеканала «Аль-Маядин» Фатимой Фтуни и коллегой-фотографом Мохаммедом Фтуни», — говорится в публикации.

В сообщении Al-Mayadeen указаны имена только двоих журналистов.

Удар беспилотника попал на видео. Судо по кадрам, дрон ударил по автомобилю на трассе.

Al-Manar назвал Али Шаэйба «иконой СМИ Сопротивления». Журналист освещал события в Ливане с 2000 года, а также работал в Сирии и Ираке.

С начала марта Израиль наносит удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац даже пригрозил ливанским властям захватом территорий.

Ранее Израиль заподозрили в нанесении удара по Ливану запрещенным белым фосфором.

 
