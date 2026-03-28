В Турции высказались о сроках возобновления переговоров по Украине

РИА Новости: в Турции готовы к возобновлению переговоров по Украине в апреле
Анкара надеется на возобновление переговорного процесса по Украине в апреле, однако конкретных предложений от сторон пока не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в администрации президента Турции.

«Конкретных сроков пока нет, как и предложений от сторон. Что касается вашего вопроса о вероятности переговоров в апреле, свою готовность организовать эти переговоры мы уже объявили. Мы готовы», — заявил представитель администрации, отвечая на вопрос о возможности проведения переговоров в Турции в следующем месяце.

По словам турецкого дипломатического источника, Турция поддерживает связь с Москвой и Киевом в рамках своей посреднической роли в урегулировании украинского конфликта. Он подчеркнул, что возможность для возобновления переговоров сохраняется.

20 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пауза в трехстороннем формате (РФ, США, Украина) переговоров по украинскому урегулированию носит временный характер. По его словам, Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров в этом формате.

Ранее Зеленский заявил о «сложности» в переговорном процессе о мире на Украине.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
