Советник Зеленского признал невозможность выхода на границу 1991 года

Советник ОП Подоляк: Украина пока не может выйти на границы 1991 года

В текущих условиях Украина не может выйти на границы 1991 года из-за «слишком высокой» цены. Об этом заявил советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову на YouTube.

«Все же мы пока не вернем контроль над всеми территориями [до границ 1991 года]. Цена... слишком высока», — констатировал Подоляк.

23 февраля украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в данный момент страна не может вернуться к границам 1991 года. Попытка добиться этого сейчас означала бы очень большие потери. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточного количества оружия для этого, подчеркнул глава государства.

Британская газета The Telegraph также писала о признании Зеленским невозможности вернуть территории, которые отошли под юрисдикцию России в ходе боевых действий. При этом, по оценке издания, украинский президент «не уступит весь Донбасс» России.

Ранее на Украине заявили о желании контролировать Черное море.