Туристка из России дала отпор серийному насильнику в Индии

Голый индиец напал на россиянку и пытался изнасиловать ее на туристической тропе
В Индии насильник, на счету которого почти 40 жертв, попытался изнасиловать туристку из России, но та дала ему отпор. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 36-летняя Лера прилетела из Москвы на живописный курорт Варкалы в индийском штате Керала. Женщина гуляла по туристической тропе, когда ее догнал голый незнакомец.

Сначала мужчина, по словам россиянки, пытался уговорить ее на секс, но после отказа набросился на девушку. Тем не менее ей удалось освободиться и сбежать, оказавшись на пляже среди людей, она позвала на помощь.

Мужчина задержали в тот же день. Он успел совершить еще одно нападение, на этот раз проникнув в дом к местной девушке. Та вызвала полицию, и злоумышленника задержали. Выяснилось, что его зовут Анас и обвиняют в 38 делах, связанных с попытками изнасилования.

Ранее в Испании иностранцы оплевали и изнасиловали девушку без сознания в отеле, снимая все на видео.

 
