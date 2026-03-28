Финский аэропорт остановил работу до осени из-за отсутствия российских туристов

Lisi Niesner/Reuters

Аэропорт Лаппеенранты, расположенный на юге Финляндии, приостановил свою работу до конца октября из-за финансовых трудностей, вызванных снижением потока российских туристов. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.

«Диспетчерская вышка не будет работать как минимум до конца суток 24 октября, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства», — заявил источник. Он уточнил, что в это время возможны только единичные рейсы по предварительным заявкам.

Среди запланированных рейсов он упомянул четыре чартерных полета, организованных местными туристическими компаниями: один на Родос 23 мая с возвращением 30 мая и один на Корфу 18 сентября с обратным вылетом через неделю.

Собеседник агентства напомнил, что минувшей зимой аэропорт не проводил регулярную очистку взлетно-посадочной полосы от снега из-за отсутствия рейсов. Очистка проводилась только в случае редких полетов, которых за весь сезон было не более десяти.

Сообщалось, что аэропорт Лаппеенранты может закрыться из-за убытков, вызванных отсутствием российских туристов. По информации Yle, в 2011 году аэропорт занимал пятое место в Финляндии по объему международных перевозок, большая часть которых приходилась на туристов из Санкт-Петербурга. Существенное снижение пассажиропотока из России началось в 2014 году, а пандемия COVID-19 и украинский кризис еще больше усугубили ситуацию.

Ранее экономики стран Прибалтики сильно пострадали из-за отсутствия туристов из России.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
