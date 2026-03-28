Московская пенсионерка отдала мошенникам 25 млн рублей

В Москве мошенники обманом похитили у 78-летней пенсионерки 25 млн рублей под предлогом защиты ее сбережений, сообщили в столичной прокуратуре.

Пожилая женщина получила сообщение якобы от платформы бесплатных объявлений и перешла по вредоносной ссылке. Тогда с ней связались аферисты и сообщили, что она «попалась».

Напуганная пенсионерка поверила звонку от лжесотрудника Роскомнадзора, который заявил о взломе аккаунта на «Госуслугах» и необходимости срочно «спасти» деньги.

Следуя указаниям собеседника, она сняла 13 млн рублей со счета, сфотографировала пачки и передала их курьеру, выдающему себя за силовика. Затем жертва сняла еще 12 млн рублей и отдала их, назвав посыльному кодовое слово.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности преступников.

Ранее российский пенсионер лишился 13 млн рублей, сотрудничая с «ФСБ».