Авербух назвал рабочим моментом страшную травму фигуристки

Российский хореограф и постановщик Илья Авербух в интервью RT заявил, что травма Виктории Синицыной, которая потеряла кровь из-за пореза голени коньком, является распространенной.

«К сожалению, это достаточно распространённая травма в танцах на льду. Фигуристы катаются близко друг к другу — и подобные вещи случаются. Увы, это часть профессии», — заявил Авербух.

Во время выступления на шоу Татьяны Навки 27 марта партнер спортсменки Никита Кацалапов случайно порезал ее коньком, фигуристка получила рваную травму голени, из-за чего началось обильное кровотечение.

Синицина выступала в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона-2014/15. На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире (в 2024 году из-за дисквалификации Камилы Валиевой медаль была изменена на бронзовую), а в личных соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. На официальных стартах пара не выступала с Олимпийских игр — 2022.

Ранее Ирина Роднина рассказала, как пережила трагедию.