Роднина рассказала, как пережила трагедию

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает распад СССР ужасной катастрофой. Ее слова приводит Sport24.

По ее словам, пережить произошедшее было непросто.

«Для меня распад СССР — катастрофа. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась. У людей, которые считают это положительным событием, в том числе. Кто-то может считать, что его жизнь после этого улучшилась, но никто не будет спорить, что для всех это стало кардинальным изменением», — заявила Роднина.

После распада СССР Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

