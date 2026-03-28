В Москве студент выпал из окна 11-го этажа и отделался переломом ноги

Студент МГТУ им. Баумана выпал из окна здания вуза в Москве. Об этом сообщает MSK1.RU со ссылкой на источник.
ЧП произошло в учебно-лабораторном корпусе на Рубцовской набережной. По предварительным данным, 18-летний юноша выпал из окна на 11-м этаже и приземлился на козырек, который находится на уровне третьего этажа.
По данным SHOT, пострадавший остался жив, у него сломана нога. На место прибыли экстренные службы. Его собираются снять с козырька и госпитализировать.
«Скорая, спасатели приехали. Бауманка оцеплена», — сообщили в студенческом чате.
