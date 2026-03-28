Власти Махачкалы назвали причину подтоплений в городе

Паводки на реках стали одной из причин подтоплений Махачкалы

К подтоплению Махачкалы привели в том числе паводки на реках Тарнаирки и Черкес-озеня в районе Агач-аула. Об этом написала администрация дагестанского города в Telegram-канале.

Власти отметили, что из-за паводков большой объем воды распространился в Махачкале и «создал критическую нагрузку» на ливневую систему.

«Ливневые сети Махачкалы были заблаговременно расчищены от грязи и мусора на протяжении пяти дней для обеспечения их бесперебойной работы», — подчеркнули в администрации.

Там добавили, что, несмотря на длительную работу коммунальщиков, в некоторых районах Махачкалы сохраняются подтопления. К устранению последствий привлекли спецтехнику и все структурные подразделения администрации.

До этого сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале введен режим ЧС.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru» о наводнении в городе.

 
