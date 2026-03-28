Глава «Росатома» рассказал об эвакуации российских специалистов с АЭС в Иране

Лихачев: в ближайшие дни с АЭС «Бушер» эвакуируют еще две группы сотрудников

«Росатом» в ближайшие дни эвакуирует еще две группы российских сотрудников с иранской атомной электростанции «Бушер». Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

В субботу был завершен очередной этап вывоза персонала с АЭС «Бушер» — 163 сотрудника уже вернулись в Россию.

«В процессе подготовки — вывоз еще двух групп. Затягивать не будем, по мере готовности в ближайшие дни будем отправлять наших товарищей домой», — сказал Лихачев.

До этого Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что Израиль и США нанесли третий за месяц удар по АЭС «Бушер», на которой работают российские специалисты.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

