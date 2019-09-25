Немецкий политик выступил за снятие санкций с России

Немецкий политик, председатель отделения ХДC земель в Тюрингии Майкл Моринг заявил, что нужно постепенно начать снимать санкции с России, которые были наложены из-за украинского кризиса. Об этом сообщает Wirtschaft.

По его словам, это должно начаться до 2021 года.

«В этот всеобщий период выборов должны быть первые шаги», — сказал Моринг.

Он добавил, что у восточногерманского общества «есть желание к диалогу с Россией».

Ранее французский депутат Европейского парламента Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.