Зеленский и Меркель обсудили перспективы «нормандской четверки»

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили подготовку к встрече лидеров стран нормандского формата, в котором также примут участие Франция и Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, стороны обсудили план дейстий по урегулированию конфликта на востоке Украины. Зеленский также рассказал о выполнении Украиной своих обязательств по мирному урегулированию конфликта на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Украинский лидер отметил, что в стране принимаются усилия по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. На вопрос журналистов о перспективах расширения «нормандской четверки» президент Украины заявил, что пока работа продолжается в «нормандском формате».

Меркель подчеркнула, что ФРГ неизменно поддерживают усилия Украины, которые направлены на установление мира на востоке страны.

Ранее сообщалось, что в Кремле предложили ревизию перед встречей в «нормандском формате».