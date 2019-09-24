Песков разъяснил слова Путина о месте либерализма в мире

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил смысл слов главы государства Владимира Путина о месте либерализма в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Путин сказал, что либеральную идею не нужно «уничтожать», так как она перестает доминировать. Он признался, что не сторонник того, чтобы «немедленно все заткнуть, завязать», но в мире практически никогда не было реализации чисто либеральных идей.

Песков заявил, что Путин не против либеральной идеи, он против ее насаждения как единственной и безальтернативной.

«Она где-то применима, где-то не применима, но она везде реализуется в разной степени», — подчеркнул Песков.

Он считает, что с течением времени либеральная идет трансформируется.