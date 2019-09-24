В посольстве США назвали частным случаем невыдачу виз членам делегации России
В посольстве США в Москве отказались давать какие-либо комментарии относительно ситуации с невыдачей виз членам делегации России, планировавших посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее МИД России и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков назвали ситуацию тревожной и неприемлемой.
«Согласно нашим правилам мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США», — сказали в пресс-службе американской дипмиссии.
Известно, что в настоящее время российские дипломаты работают над решением проблемы.
Ранее сообщалось, что Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН.