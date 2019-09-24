Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД
В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что американская сторона заявляет о технических трудностях. Также в США утверждают, что россияне несвоевременно подали документы.
На это ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пояснив, что документы были поданы в обозначенные американскими дипломатами сроки.
«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — отметила она.
Захарова также добавила, что этот инцидент является актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций.
Она сказала, что данную ситуацию обсудят глава МИД России Сергей Лавров с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео в ходе предстоящей встречи в Нью-Йорке.
Ранее ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США.
Сенаторы должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.