Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД

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В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что американская сторона заявляет о технических трудностях. Также в США утверждают, что россияне несвоевременно подали документы.

На это ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пояснив, что документы были поданы в обозначенные американскими дипломатами сроки.

«Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета) были возвращены с формулировкой «рано сдали». Что-то у ребят сломалось капитально», — отметила она.

Захарова также добавила, что этот инцидент является актом пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций.

Она сказала, что данную ситуацию обсудят глава МИД России Сергей Лавров с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео в ходе предстоящей встречи в Нью-Йорке.

Ранее ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США.

Сенаторы должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.