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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Путин проведет встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, пройдети совместная встреча с лидером Филиппин Родриго Дутерте.

Песков добавил, что дата встречи с венесуэльским лидером будет оюбъявлена завтра, 24 сентября.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о встречах с Путиным.