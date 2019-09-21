Порошенко оценил последствия нового Майдана для Украины
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в условиях войны страна может не пережить еще один Майдан.
«Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — подчеркнул Порошенко.
Как отмечается, так экс-глава государства прокомментировал слухи о том, что он готовит госпереворот в декабре 2019 года.
Ранее сообщалось, что Порошенко готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.