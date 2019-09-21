Часть делегации Украины намерена посетить сессию ПАСЕ

Часть делегации Украины прибудет на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в своем фейсбук написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Как стало известно, часть делегации сделает это в частном порядке.

Депутат пояснил, что Киев не подает новый состав делегации по причине того, что Украина не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ.

«Но часть делегации всё-таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию», — прокомментировал Гончаренко.

Ранее депутат Рады Богдан Яремко заявил, что Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.