Часть делегации Украины намерена посетить сессию ПАСЕ
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Часть делегации Украины прибудет на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в своем фейсбук написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Как стало известно, часть делегации сделает это в частном порядке.
Депутат пояснил, что Киев не подает новый состав делегации по причине того, что Украина не разделяет решение Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ.
«Но часть делегации всё-таки будет там, потому что наша страна должна быть представлена в ПАСЕ и должна озвучивать нашу позицию», — прокомментировал Гончаренко.
Ранее депутат Рады Богдан Яремко заявил, что Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.