Спикер конгресса сделала заявление о скандале из-за разговора Трампа и Зеленского

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Спикер конгресса США Нэнси Пелоси сделала заявление о скандале из-за разговора президента Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, если сообщение источника о том, что лидеры двух государств обсуждали расследование украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена правдивы, то США стоит беспокоиться о своей национальной безопасности

Она подчеркнула, что если информация источника достоверна, то Трамп ступил на опасное минное поле.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал «давление» на Зеленского.