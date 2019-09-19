Путин прилетел в Оренбург на военные учения
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Президент России Владимир Путин прилетел в Оренбург из Ижевска, передает РИА «Новости».
В пятницу, 20 сентября, он посетит активную фазу стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
Также президент встретится с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин переночует в Оренбурге.
Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходит с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря.