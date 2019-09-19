Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/359/12041359/RTR3GZTA-pic905-895x505-67262.jpg">

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за резолюцию проголосовали только Россия и Китай, еще четыре страны воздержались, остальные девять стран, включая США, Францию и Великобританию, отдали отрицательные голоса.

В постановлении речь идет о прекращении огня в Идлибе с полуночи 20 сентября, но с сохранением военных антитеррористических операций в регионе. Кроме того, авторы резолюции обращают внимание на несоответствие координат сирийских объектов, представленных сторонам в список деконфликтинга, с их реальными геопозициями.

Ранее сообщалось, что МИД России обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в Идлибе.