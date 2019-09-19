В Верховной раде раскрыли подробности «формулы Зеленского»

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Депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко рассказал подробности так называемой «формулы Зеленского» по разрешению конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что «формула» не предусматривает конституционных изменений по особому статусу неподконтрольных властям территорий.

Яременко также добавил, что формула предусматривает проведение выборов только после выполнения части договоренностей по безопасности: прекращение огня, отвод войск, обмен удерживаемыми. Депутат подчеркнул, что это переговорная позиция Украины.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе.