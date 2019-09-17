Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Российский президент Владимир Путин заявил, что Израиль считают в России русскоязычным государством. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, россияне и израильтяне связаны родственными и дружескими узами. Глава государства добавил, что около два миллиона русскоязычного населения проживают в Израиле и имеют гражданство.

Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — отметил Путин.

Кроме того, российский глава отметил, что Россию и Израиль объединяют общие, трагические страницы истории.

Ранее Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.