Путин назвал Израиль русскоязычным государством
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Российский президент Владимир Путин заявил, что Израиль считают в России русскоязычным государством. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, россияне и израильтяне связаны родственными и дружескими узами. Глава государства добавил, что около два миллиона русскоязычного населения проживают в Израиле и имеют гражданство.
Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — отметил Путин.
Кроме того, российский глава отметил, что Россию и Израиль объединяют общие, трагические страницы истории.
Ранее Путин заявил о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.