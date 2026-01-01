Размер шрифта
В МИД РФ прокомментировали атаку ВСУ в Херсонской области с 24 погибшими

МИД РФ: атака ВСУ в Херсонской области была заранее спланирована
Пресс-служба губернатора Херсонской области/РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области был заранее спланирован. Об этом говорится в публикации МИД России, размещенной в Telegram-канале.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что украинские военные целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года. Случившееся в министерстве назвали очередным террористическим актом Украины против населения российских регионов.

В МИД подтвердили ранее появившуюся информацию о погибших и пострадавших. В ведомстве уточнили, что в результате атаки беспилотников ранения получили более 50 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Не выжили 24 человека, среди них один ребенок.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, дроны атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы в ночь на 1 января, практически в момент новогоднего боя курантов. В результате налета беспилотников в кафе при гостинице произошел пожар, который распространился на площади 500 квадратных метров. На данный момент огонь потушен. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области.
 
