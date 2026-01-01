ВСУ атаковали резервуарный парк в Татарстане

Пресс-служба Минниханова: ВСУ совершили налет на резервуарный парк в Альметьевске

Вооруженные силы Украины совершили атаку на резервуарный парк нефтеперекачивающей станции (НПС) в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Рустама Минниханова, передает РИА Новости.

«Сегодня в районе восьми утра был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, произошло возгорание, пожарные оперативно устранили пожар. Никто не пострадал.

1 января Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО сбили управляемую авиабомбу и 250 беспилотников ВСУ. Минобороны также опубликовало кадры обломков дрона, атаковавшего резиденцию Путина.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что после падения обломков беспилотника на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что британские спецслужбы причастны к атаке ВСУ в Хорлах.