Экс-игрок «Спартака»: не готов покупать хлеб за 80 рублей, лучше куплю за 200-400

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров высказался о ценах на продукты и заявил, что готов заплатить больше, чтобы получить качественный продукт. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я, к примеру, не готов покупать хлеб за 80 рублей. Я лучше куплю за 200-400, но я точно буду знать, что он натуральный. А дешевый хлеб отнесите в лабораторию, посмотрите, сколько там химических элементов и из чего он сделан. Его вообще нельзя покупать и есть, потому что это бомба замедленного действия для организма», — подчеркнул он.

Комбаров также объяснил, почему полтора года назад решил переехать в США вместе с семьей.

В своей профессиональной футбольной карьере защитник играл за московские «Динамо», «Спартак», «Торпедо», «Спартак‑2», «Томь» и «Арсенал». Он объявил о завершении карьеры в 2021 году. При этом Комбаров ни разу не получал вызовы в основную сборную России — он играл за национальную команду до 21 года с 2007 по 2008 год, а также провел два матча за Россию-2 в 2011 году.

У Кирилла Комбарова есть брат-близнец — Дмитрий Комбаров, вместе они играли в «Спартаке».

