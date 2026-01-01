Размер шрифта
Стало известно, можно ли российским спортсменам пить на Новый год

Глава СБР Майгуров: биатлонисты на Новый год могут выпить шампанского или вина
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что во время его карьеры у спортсменов не было запретов на употребление алкоголя в Новый год. Его слова приводит РИА Новости.

«Шампанского или вина могли выпить. Но все было в меру, как и в обычной жизни. На новогоднем столе обычно были фрукты, сладкое, выпечка. Оливье и холодцов не было. Хотя всем бы этого очень хотелось, наверное. Так ужинали, танцевали и часа в два-три шли спать», — раскрыл он.

19 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал свинской политику IBU по возвращению россиян.
 
