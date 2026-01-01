В Херсонской области объявлены дни траура из-за удара ВСУ по кафе

Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура из-за удара ВСУ по кафе в Хорлах

В Херсонской области объявлены дни траура из-за гибели мирных жителей в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура», — написал чиновник.

Он добавил, что сегодня регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим в результате трагедии оказывается необходимая помощь.

Утром 1 января Сальдо сообщил, что в регионе в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник.

Три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Предварительно, 50 человек пострадали, 24 человека получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе один ребенок.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нравственным уродством удары ВСУ по кафе в Хорлах.

Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.