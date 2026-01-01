Размер шрифта
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Названа предварительная причина пожара на горнолыжном курорте в Швейцарии

Rhône: причиной взрыва на курорте в Швейцарии могла стать пиротехника
Denis Balibouse/Reuters

Причиной взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии могла стать пиротехника. Об этом сообщает радиостанция Rhône FM.

В настоящее время продолжается разбор завалов на месте трагедии. Известно о гибели 40 человек.

Как сообщили в посольстве РФ, данных о пострадавших гражданах России не поступало.

Взрыв произошел в подвале заведения в ночь на 1 января, около 1:30, после чего начался пожар.

Бар, который обычно работает до 2:00, мог принимать до 400 человек. Один из участников ликвидации ЧП охарактеризовал происшествие как «крупную катастрофу», которая по числу жертв может быть сопоставима с автобусной аварией в Сирре в 2012 году, когда погибло 28 человек. Для родственников пострадавших была организована горячая линия.

Полиция планирует провести пресс-конференцию в 10:00. В настоящее время версию о преступном умысле не рассматривают. Причины взрыва и последующего возгорания устанавливаются.

Ранее место взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео.

