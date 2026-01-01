Водитель «Газели» устроил дрифт на привокзальной площади в Пушкине

В городе Пушкин под Санкт-Петербургом водитель грузовой «Газели» устроил дрифт на площади железнодорожного вокзала. Кадры опубликовал Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Инцидент произошел вечером 30 декабря 2025 года. Судя по видео, водитель пустил грузовик в управляемый занос вокруг новогодней елки, которая установлена у входа в вокзал.

О том, сколько времени продолжался дрифт на «Газели» и была ли вызвана на место инцидента полиция не сообщается.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в столице водитель BMW золотистого цвета устроил дрифт на мосту, закрытом для движения автомобилей.

«На улице Мосфильмовской дрифтер ровно в полночь устроил заезд на еще не открытом мосту. Жители со дня на день ждали открытия, но водитель на BMW решил стать первым», — отмечается в сообщении.

Водитель дрифтовал на протяжении нескольких часов после полуночи. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что автомобиль в заносе ездит кругами на проезжей части дороги, слышен громкий рев мотора.

Ранее полиция пресекла дрифт-шоу в Петербурге.