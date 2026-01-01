Размер шрифта
Премьер Венгрии обратился с наставлениями к Европе

Орбан пожелал, чтобы в 2026 году страны Европы вернулись к здравому смыслу
Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал, чтобы в наступившем году европейские страны вернулись к здравому смыслу. Об этом он написал в социальной сети X.

«С Новым годом! Пусть 2026 год станет годом, когда воцарится мир, и Европа вернется к здравому смыслу!» — заявил политик.

Похожее послание Европе Орбан оставил в рождественском посте. Он пожелал, что чтобы «приверженность» Будапешта миру «вдохновило Европу следовать правильному пути».

Накануне Орбан заявил о возможности заключения мирного соглашения между Россией и США по украинскому вопросу в 2026 году, при этом Европейский союз может остаться вне переговорного процесса.

Венгерский премьер отметил, что Вашингтон и Брюссель занимают противоположные позиции по вопросу стратегической важности — конфликту на европейской территории. По словам Орбана, президент США Дональд Трамп продвигает мирное урегулирование, в то время как Евросоюз продолжает настаивать на продолжении боевых действий даже без участия Вашингтона.

Ранее Орбан рассказал, кому выгодно продолжение украинского конфликта.

