Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Минобороны сообщило о перехвате 250 дронов ВСУ за сутки

Минобороны: средства ПВО за сутки уничтожили 250 беспилотников ВСУ
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве также привели совокупные данные с начала проведения специальной военной операции. По информации министерства, за этот период были уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета и 106 444 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

До этого ВСУ потеряли до взвода личного состава при ударе российских военных по казармам учебного центра в Черниговской области. Источник ТАСС уточнил, что удары по объекту противника наносились при помощи беспилотника «Герань-2». Были поражены казармы ВСУ в районе населенного пункта Прогресс. Уточняется, что в учебном центре проводилась подготовка операторов ударных дронов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о главных происшествиях новогодней ночи.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27544669_rnd_6",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+