Минобороны сообщило о перехвате 250 дронов ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве также привели совокупные данные с начала проведения специальной военной операции. По информации министерства, за этот период были уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета и 106 444 беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

До этого ВСУ потеряли до взвода личного состава при ударе российских военных по казармам учебного центра в Черниговской области. Источник ТАСС уточнил, что удары по объекту противника наносились при помощи беспилотника «Герань-2». Были поражены казармы ВСУ в районе населенного пункта Прогресс. Уточняется, что в учебном центре проводилась подготовка операторов ударных дронов.

