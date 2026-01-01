Размер шрифта
Российские войска в зоне СВО получили танки с новогодними подарками

«Уралвагонзавод» отправил в войска РФ эшелон танков Т-90М «Прорыв» с подарками
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» отправил российским войскам эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» с новогодними подарочными наборами. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«В танки вложили не только душу, но и небольшие сувениры», — говорится в публикации УВЗ.

Уточняется, что вместе с танками российские бойцы получили памятные альбомы с рисунками и пожеланиями детей сотрудников концерна. Кроме того, военным отправили тактические аптечки.

В «Уралвагонзаводе» отметили, что Т-90М «Прорыв» продолжают постоянно совершенствоваться. Сотрудники концерна ведут непрерывную работу по повышению защитных, эксплуатационных и технических характеристик боевых машин.

Танки Т-90М являются основными боевыми машинами, которые стоят на вооружении российской армии. Они активно применяются в зоне специальной военной операции на Украине. Т-90М — это серийная модификация Т-90 с комплексной модернизацией башни, силовой установки, систем управления огнем и связи. Масса танка составляет около 48 тонн, вмещает экипаж из трех человек. Т-90М может развивать скорость до 70 км/ч, запас хода — до 550 км.

До этого сообщалось, что российские военные начали использовать в зоне СВО новый многоцелевой роботизированный комплекс «Курьер». Он выполняет самые разные задачи — от доставки снарядов до участия в штурмах.

Ранее в США выбрали победителя битвы между Т-90 и Challenger 3 в третьей мировой.

