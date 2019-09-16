В Белоруссии опровергли информацию о создании конфедерации с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что страна не готова к созданию конфедерации с Россией. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ.

Она пояснила, что эта идея «станет программой» лишь когда она будет подписана президентами стран, и ее примут на высшем Госсовете, который состоится в декабре.

Пресс-секретарь также добавила, что интеграционная работа сейчас ведется исходя из достигнутого уровня взаимодействия. В плане интеграционных же процессов страны идут на экономически целесообразные шаги.

«Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы»,— добавила Эйсмонт.

Она отметила, что вопросы двусторонних отношений будут решаться на уровне Парламентского собрания, совета министров и Высшего госсовета Союзного государства.

Предыдущую же статью «Ъ», в которой говорилось, что Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему, она назвала «вбросом».