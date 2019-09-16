Саакашвили назвал «пятую колонну» угрозой независимости Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в скором времени независимость республики может приблизиться к концу. Об этом сообщает «Грузия Online».

Политик прокомментировал современную политическую обстановку в Грузии и деятельность руководящей верхушки.

«Следующие месяцы будут решающими. Их нужно отстранить. Их нам следовало отстранить от власти вчера, позавчера, три месяца назад, год назад, но и завтра может еще не поздно. От них нужно избавиться всеми позволительными методами, что позволяет мораль», — заявил Саакашвили.

По словам экс-президента, лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили догадывается, что проиграет следующие выборы, в связи с чем намерен установить диктатуру.

При этом он отметил, что у Грузии есть огромный потенциал, благодаря которому она могла быть стать сильнейшей и успешной страной.

Ранее сообщалось, что Молдавия захотела реформ от Саакашвили.