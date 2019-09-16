В Минске заявили о «красных флажках» в вопросе интеграции с Россией

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт назвала приоритетным для страны сохранение независимости в ходе экономической интеграции с Россией. Об этом сообщает газета «Наша Нива».

Она подчеркнула, что белорусская сторона в интеграционных процессах идет на экономически целесообразные шаги. Эйсмонт также добавила, что обе стороны руководствуются теми реалиями, которые отражают достигнутый уровень взаимодействия.

Говоря о создании конфедерации, пресс-секретарь отметила, что такие изменения станут возможными только после того, как президенты России и Белоруссии подпишут соответствующий документ, который затем должен быть принят Госсоветом.

«Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран», — заявила Эйсмонт.

Она напомнила, что разработка совместных проектов между странами продолжается.

Ранее СМИ узнали, что Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему.