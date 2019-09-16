Помпео: Ирак не причастен к атакам на НПЗ Саудовской Аравии

Власти США заявили, что Ирак не причастен к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии 14 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

По данным Вашингтона, на территории Ирака не запускали БПЛА.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад не позволит использовать иностранным державам свою территорию для атак против стран-соседов и стремится к деэскалации конфликтов в регионе.

Власти Ирака опровергли свою причастность к нападениям.

Ранее сообщалось, что хуситы угрожают Саудовской Аравии.