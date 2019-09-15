В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотников нефтеперерабатывающие заводы крупнейшей компании в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что глава государства Владимир Путин проинформирован об инциденте.

Песков добавил, что такие события дестабилизируют рынок и нефтяную инфраструктуру.

Пресс-секретарь отметил, что представители Саудовской Аравии направляли российской стороне обращение с просьбой о помощи, а также сказал, что страна обладает всеми необходимыми возможностями.

Ранее сообщалось, что нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии.